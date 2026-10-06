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Nieuwe aanhouding in terreuronderzoek naar vliegbasis Fairford

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in verband met de verdachte busjes bij de luchtmachtbasis RAF Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit, meldt de antiterreurpolitie. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden zes anderen aangehouden. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten.
De 22-jarige man is volgens de politie deze dinsdag opgepakt in de deelgemeente Westminster, waar ook het bestuurlijke en politieke centrum van Londen ligt. Er is een doorzoeking geweest in "hetzelfde gebied".
Wie de verdachte is of wat hij gedaan zou hebben, vermeldt de politie niet. "Dit blijft een lopend onderzoek en onze teams van specialisten blijven verschillende onderzoekslijnen naar de omstandigheden rond de gebeurtenissen bij RAF Fairford uitzoeken", zegt Vicki Evans van de politie-eenheid. Over het incident is nog veel onduidelijk.
Vijf Britten werden op 27 september opgepakt bij de basis. Een zesde Brits-Iraanse man enkele dagen later.
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