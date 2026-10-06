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Rijks ruimt plek eregalerij in voor twee schilderijen De Kooning

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - In de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam zijn van 9 oktober tot en met 17 januari twee topstukken te zien van Willem de Kooning. Woman I (1950-1952) en Woman and Bicycle (1952-1953) hangen daar in een eigen kabinet, vlak naast Rembrandts Nachtwacht. De werken zijn een extra eerbetoon naast de overzichtstentoonstelling die het museum wijdt aan de Nederlands-Amerikaanse schilder.
In de eregalerij hangen de grote meesters van de Nederlandse schilderkunst. De Kooning past daar uitstekend tussen, zegt museumdirecteur Taco Dibbits. "De Kooning is van Nederlandse afkomst en staat in een lange traditie van Hollandse meesters."
De tentoonstelling heet Willem de Kooning at work. Daarmee presenteert het Rijksmuseum voor het eerst in Nederland een groot overzicht van De Koonings getekende oeuvre en een aantal van zijn beroemdste schilderijen en sculpturen. Er zijn meer dan 120 werken te zien.
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