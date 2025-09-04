Nieuwe aardbeving in eerder zwaar getroffen Oost-Afghanistan

JALALABAD (ANP/DPA/RTR) - Het oosten van Afghanistan is weer getroffen door een aardbeving. Volgens het Duitse geologische instituut GFZ had die een kracht van 6.3, zwaarder dan de beving van maandag die zeker 2200 mensen het leven heeft gekost. Die aardbeving had een kracht van 6.0.

Het epicentrum lag weer in de buurt van de stad Jalalabad, op een diepte van 10 kilometer. Het is nog niet duidelijk of er nu opnieuw sprake is van veel schade of slachtoffers.

Volgens media in India en Pakistan waren de trillingen ook in die landen te voelen.

De reddingswerken na de vorige beving zijn nog volop bezig. Tienduizenden zijn dakloos geworden en er zijn zeker 3600 gewonden. Hulporganisaties zeggen dat er grote tekorten zijn aan voedsel, medische hulpmiddelen en tenten.