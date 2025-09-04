ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street sluit hoger in afwachting belangrijk banenrapport VS

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 22:42
anp040925173 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten in afwachting van het belangrijke rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van de overheid op vrijdag. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van groot belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve gaat mogelijk later deze maand beginnen met het verlagen van de rente. De verwachtingen op Wall Street voor een renteverlaging zijn toegenomen sinds het zwakke banencijfer over de maand juli.
Economen verwachten gemiddeld dat er in augustus 75.000 banen zijn bijgekomen in de Verenigde Staten, na de toename met 73.000 in juli. Door de rente te verlagen wordt de economie gestimuleerd, wat weer kan helpen op de arbeidsmarkt. De Fed staat al langer onder druk van president Donald Trump om de rente te verlagen. Trump heeft geregeld felle kritiek geuit op de Fed en voorzitter Jerome Powell over het niet verlagen van de rente in de Verenigde Staten.
De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,8 procent op 45.621,29 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent naar het nieuwe record van 6502,08 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 21.707,70 punten.
In aanloop naar het officiële banenrapport was er dan ook veel aandacht voor gegevens van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat cijfer viel minder positief uit dan verwacht, terwijl de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS juist hoger waren dan gedacht.
Bij de bedrijven in New York was American Eagle Outfitters een opvallende stijger met een koerssprong van 38 procent. De kledingverkoper meldde beter dan verwachte kwartaalcijfers en werd ook positiever over de resultaten over heel dit jaar. American Eagle trok naar eigen zeggen veel nieuwe klanten dankzij de controversiële reclamecampagne met actrice Sydney Sweeney. De woordspeling 'Sydney Sweeney has great genes/jeans' in die advertentie zorgde op sociale media voor veel kritiek, waarbij de reclameboodschap onder meer als fascistisch werd omschreven.
Salesforce zakte bijna 5 procent. Het softwareconcern boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet dan verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.
Vorig artikel

Rechtszaak tegen regering VS om stilleggen bouw windpark op zee

Volgend artikel

Nieuwe aardbeving in eerder zwaar getroffen Oost-Afghanistan

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

3200x1800a (1)

Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel