Meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursbedrijven

UTRECHT (ANP) - Het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven is dit jaar opnieuw gestegen. Dat volgt uit de Female Board Index 2025, die de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath voor de negentiende keer heeft opgesteld. In het rapport onderzoekt Lückerath jaarlijks de man-vrouwverhoudingen bij de ruim tachtig Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Het gemiddelde percentage vrouwelijke commissarissen is toegenomen naar 44 procent, van 40 procent een jaar eerder. Daarmee ligt het aandeel vrouwen in rvc's ruim boven het geldende quotum. Sinds 1 januari 2022 geldt een wettelijk quotum voor raden van commissarissen van Nederlandse beursbedrijven. Die houdt in dat deze voor minimaal een derde uit vrouwen en voor minimaal een derde uit mannen moeten bestaan.

Tegelijkertijd zijn er meer bedrijven dan vorig jaar die niet voldoen aan het quotum; bij twaalf bedrijven is nog steeds niet minimaal een derde in de rvc vrouw. Dat kwam onder meer doordat vrouwelijke commissarissen zijn vertrokken voor wie nog geen vervanger is aangewezen. Bij 21 bedrijven is de rvc gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.

Negen van de 34 nieuwe bestuurders waren dit jaar vrouw (27 procent), dat percentage is lager dan vorig jaar. Het totale percentage vrouwelijke bestuurders nam iets toe, van 16 naar 17 procent. ABN AMRO heeft twee vrouwelijke bestuurders benoemd, merkt Lückerath op, waaronder de topvrouw.

"Mooi om te zien dat het percentage vrouwelijke commissarissen verder stijgt" en dus ruim boven de gewenste 33 procent ligt, reageert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het rapport. "Dit quotum lijkt daarmee voor veel beursgenoteerde bedrijven een ondergrens te zijn." Tegelijkertijd is er nog voldoende werk te doen, merkt het ministerie op, verwijzend naar het aandeel nieuwe vrouwelijke bestuurders dat dit jaar achterbleef bij vorig jaar.

"Keer op keer blijkt: organisaties met een divers samengesteld leiderschapsteam, inclusief vrouwen aan de top, presteren aantoonbaar beter", stelt het ministerie. "En bedrijven kunnen het zich niet veroorloven, zeker ook met de krapte op de arbeidsmarkt, om zich slechts op de helft van de talenten te richten."

