ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe arrestatie om moord op Ann Widdecombe

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 1:22
anp120726005 1
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie heeft een 28-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op de voormalige Britse minister Ann Widdecombe. De arrestatie vond plaats in South Yorkshire, maakte de politie zaterdag bekend.
De verdachte, een Britse man, zit vast voor verhoor. De politie zegt dat de familie van Widdecombe over de arrestatie is ingelicht.
De 78-jarige Widdecombe, oud-minister namens de Conservatieve Partij en later woordvoerder van Reform UK, werd donderdag dood aangetroffen in haar woning in Haytor in het graafschap Devon. Ze had ernstige verwondingen opgelopen. De politie gaat ervan uit dat de aanval bijna een dag eerder plaatsvond.
Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat de zaak verband houdt met terrorisme of een politiek motief. Een 26-jarige man die eerder was aangehouden, is inmiddels vrijgelaten en wordt niet langer verdacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2501102915

Waarom je een vol glas water bij de gootsteen moet zetten als je op vakantie gaat

ANP-523508039

Veel ouders onderschatten hoe duur kinderen zijn, zeker in de vakantie

wereldkaart_hitte

Tot 9 graden extra: klimaatmodellen tonen waar de aarde echt onleefbaar wordt

Scherm­afbeelding 2026-07-11 om 07.10.33

Opwinding over de struikelrok van Zara

anp110726073 1

Reuters: schoonzoon Trump mogelijk opgelicht bij deal in Albanië

176739807 m normal none

Slaat de bliksem sneller in op een dak met zonnepanelen?

Loading