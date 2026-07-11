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Albanezen betogen tegen hotelplan Trump-familie en Ye

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 00:57
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TIRANA (ANP/AFP) - Duizenden Albanezen hebben zaterdag in Tirana het vertrek geëist van premier Edi Rama. Het was de 42e avond op rij dat werd gedemonstreerd tegen onder meer een omstreden resortproject waarbij Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, betrokken is.
Het luxeproject van naar schatting 4,6 miljard dollar is gepland in het beschermde natuurgebied Zvernec aan de Adriatische kust. Betogers vrezen schade aan een nabijgelegen lagune die belangrijk is voor trekvogels. Ook bestaan twijfels over de rechtmatigheid van de grondaankopen voor het project.
De Albanese anticorruptiedienst SPAK onderzoekt hoe grond in het gebied van eigenaar wisselde en in korte tijd sterk in waarde steeg. Omwonenden betwisten al jaren de eigendom van een deel van het terrein waarop het resort moet verrijzen.
De protestbeweging wordt de Flamingorevolutie genoemd, naar de roze vogels die in het gebied neerstrijken. Demonstranten voerden zaterdag ook actie tegen een concert van de omstreden Amerikaanse rapper Ye. Rama ontving hem voorafgaand aan het optreden op zijn kantoor.
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