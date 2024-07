Nieuwe Britse defensieminister belooft meer hulp bij bezoek Odesa

ODESA (ANP/AFP) - De nieuwe Britse minister van Defensie, de vrijdag benoemde John Healey, heeft Oekraïne onder meer artilleriegeschut, munitie en raketten beloofd. Hij deed dat tijdens een bezoek aan de zuidelijke stad Odesa, meldt zijn ministerie.

Met zijn bezoek aan Oekraïne, slechts twee dagen na zijn benoeming, maakte Healey duidelijk dat ook de Labourregering van de nieuwe premier Keir Starmer Oekraïne steunt in zijn oorlog met Rusland. In Odesa ontmoette hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en minister van Defensie Rustem Umerov. De havenstad is regelmatig het doelwit van Russische raket- en droneaanvallen.

Healey zei ook dat een ander groot Brits hulppakket, dat al was aangekondigd in april, "binnen honderd dagen volledig aan Oekraïne wordt geleverd". Kyiv heeft regelmatig geklaagd over de late levering van westerse militaire voorraden.