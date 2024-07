Politie drijft bijeenkomst Place de la République Parijs uiteen

PARIJS (ANP) - Een bijeenkomst op de Place de la République in Parijs is zondagavond door de oproerpolitie uiteen gedreven. Duizenden Fransen waren er samen gekomen na de parlementsverkiezingen.

Anders dan de peilingen voorspeld hadden werd het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) niet de grootste partij. Tegenover de nieuwscamera's zeiden vooral jonge aanwezigen dat ze blij en opgelucht waren met het kiesresultaat. Geen enkele partij haalde zondag een absolute meerderheid.

De atmosfeer op het plein was eerst uitgelaten. Er werd met vlaggen gezwaaid en gezongen en er klonken antifascistische leuzen. Toen een aantal betogers een opgeworpen barricade in brand staken en voorwerpen naar de politie begonnen te gooien zette de politie traangas in.