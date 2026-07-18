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Vakantieverkeer zorgt voor enorme file voor Gotthardtunnel

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 18 juli 2026 om 14:46
bijgewerkt om zaterdag, 18 juli 2026 om 14:57
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Vakantiegangers door de Alpen op weg naar het zuiden hebben volgens de Zwitserse versie van de ANWB, de TCS, te maken met zeker 18 kilometer file voor de noordelijke ingang van de Gotthardtunnel. De touringclub schat dat de tocht van het zuidelijkste puntje van het Vierwoudstrekenmeer bij Altdorf zaterdagmiddag drie uur duurt.
De TCS raadt aan een andere route te kiezen, bijvoorbeeld over de Simplonpas of de Sint-Bernardpas. Onder de laatstgenoemde is ook een autotunnel.
Om het verkeer op de autosnelweg naar de Gotthardtunnel te ontlasten zijn er ook wat omleidingen die in de omgeving tot files in dorpen leiden en niet in goede aarde vallen. Zaterdagmorgen was er een betoging in Amsteg tegen de omleidingen. Het dorp ligt aan de oude Gotthardstrasse naast de autosnelweg A2.
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