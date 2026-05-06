Nieuwe coalitie Moerdijk hamert op duidelijkheid en compensatie

MOERDIJK (ANP) - De zes partijen die de nieuwe coalitie in Moerdijk gaan vormen, hebben hun bestuursakkoord voor de komende jaren gepubliceerd. Ze benadrukken daarin nog eens hoe belangrijk ze het vinden dat inwoners voor de lange termijn duidelijkheid krijgen over alle uitbreidingsplannen voor de industrie en energie-infrastructuur. Ook dringen ze aan op "ruimhartige compensatie" voor mensen die moeten vertrekken.

Er wordt al langere tijd gesproken over opheffing van het Brabantse dorp Moerdijk, een van de elf kernen van de gemeente. In juni wordt vanuit het Rijk meer duidelijkheid daarover verwacht.

"Dat de inwoners van Moerdijk steeds opnieuw met die onzekerheid te maken krijgen, vinden wij niet menselijk", staat in het akkoord. "Daarom hebben wij richting Rijk en provincie een duidelijk signaal afgegeven: de Moerdijkers moeten voor de lange termijn duidelijkheid en perspectief krijgen." Daartoe moeten overheden samen optrekken en projecten samenhangend bekijken, "met een doorkijk tot 2050".

Verantwoordelijkheid

Informateur Onno Hoes schrijft dat de gemeente "bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen" voor de projecten, die nationaal van belang zijn voor de energietransitie en het verduurzamen van de industrie. "Daartegenover verwacht men ruimhartige (financiële) steun voor zowel de bewoners en bedrijven in de gemeente Moerdijk als specifiek voor de gemeenschap in de kern Moerdijk."

VVD, Onafhankelijk Moerdijk, CDA, Moerdijk Lokaal, ChristenUnie en BBM/BBB vormen de coalitie. Ze willen verder onder meer inzetten op meer woningbouw. Op sociaal vlak kondigen ze aan dat "een groter beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid". Daarmee hopen ze kosten te besparen en de zorg beschikbaar te houden voor "onze meest kwetsbare inwoners".