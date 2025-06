Nieuwe coalitie Suriname verdeelt posities en presenteert plannen

PARAMARIBO (ANP) - De politieke partijen die de regering van Suriname willen vormen, hebben zondagavond bekendgemaakt hoe de posities verdeeld zijn. De Nationale Democratische Partij (NDP) levert naast president Jennifer Simons ook de parlementsvoorzitter en zes van de zeventien ministers, waaronder die van Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken. De zes voorzitters plaatsten onder gejuich van honderden aanhangers hun handtekening onder het regeerakkoord.

De partij van de beoogde vicepresident Gregory Rusland levert drie ministers, waaronder die van Olie, Gas en Milieu. Dit is een nieuw departement waarmee de regering kennelijk wil inspelen op de nabije toekomst. In 2028 produceren TotalEnergies en Apache in de Surinaamse diepzee de eerste olie. Suriname neemt in de exploratie deel voor 20 procent.