FBI: onderzoek naar 'gerichte terroristische aanslag' in Colorado

WASHINGTON (ANP/RTR) - De politie in de stad Boulder in de Amerikaanse staat Colorado heeft zondag een mannelijke verdachte opgepakt na een aanval waarbij meerdere mensen gewond raakten. FBI-directeur Kash Patel noemt de aanval een "gerichte terroristische aanslag" in een bericht op X. Hij voegde eraan toe dat de FBI onderzoek doet: "we zullen updates delen zodra er meer informatie beschikbaar is", aldus Patel.

Volgens CBS News dat getuigen ter plaatse citeerde, viel een verdachte persoon mensen aan met molotovcocktails. Zij namen deel aan een herdenkingstocht voor de Israëlische gijzelaars die nog in Gaza verblijven. Volgens de plaatselijke politiechef waren er meerdere slachtoffers met verwondingen die variëren van "zeer ernstig tot lichter". Hij kon de verdachte die naar het ziekenhuis was gebracht nog niet identificeren. Hij vond het te vroeg om te speculeren over het motief.

Gouverneur Jared Polis van Colorado noemde de aanval een "afschuwelijke terreurdaad" in een post op X.