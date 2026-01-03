ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe doden bij protesten in Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 20:10
anp030126184 1
TEHERAN (ANP/DPA) - De aanhoudende protesten in Iran hebben tot nieuwe doden geleid. Dat schrijft het Duitse persbureau DPA op basis van verklaringen van ooggetuigen.
DPA noemt geen aantallen, maar meldt dat bij betogingen in de provincie Ilam in het westen van het land, niet ver van de Iraakse hoofdstad Bagdad, meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Verder zijn betogers door de autoriteiten opgepakt. De politie in de stad Malekshahi in diezelfde provincie spreekt van "een gewapende opstand die continu bestreden moet worden".
De machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, zei eerder zaterdag dat betogers in het land op hun plaats zullen worden gezet en dat het land "niet buigt voor de vijand". In heel het land wordt al dagen geprotesteerd tegen het regime, vooral als gevolg van de inflatie en de chronische schaarste van goederen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er na dagen van demonstraties meer dan tien betogers gedood en worden steeds meer deelnemers gearresteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

Loading