Nieuwe doden bij protesten in Iran

TEHERAN (ANP/DPA) - De aanhoudende protesten in Iran hebben tot nieuwe doden geleid. Dat schrijft het Duitse persbureau DPA op basis van verklaringen van ooggetuigen.

DPA noemt geen aantallen, maar meldt dat bij betogingen in de provincie Ilam in het westen van het land, niet ver van de Iraakse hoofdstad Bagdad, meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Verder zijn betogers door de autoriteiten opgepakt. De politie in de stad Malekshahi in diezelfde provincie spreekt van "een gewapende opstand die continu bestreden moet worden".

De machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, zei eerder zaterdag dat betogers in het land op hun plaats zullen worden gezet en dat het land "niet buigt voor de vijand". In heel het land wordt al dagen geprotesteerd tegen het regime, vooral als gevolg van de inflatie en de chronische schaarste van goederen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er na dagen van demonstraties meer dan tien betogers gedood en worden steeds meer deelnemers gearresteerd.