Mannen let op: 20 manieren waarop vrouwen flirten die jullie nooit opmerken.

Flirten draait niet altijd om een ​​knipoog en een telefoonnummer op een servetje. Meestal is het opzettelijk subtiel, omdat alles wat te voor de hand liggend is, ongemakkelijk of riskant kan overkomen.

De blik: eerst intens, dan snel wegkijken.

Ze zoekt altijd een reden om vlak bij je te staan​.

Het “ik herinner me dat kleine detail”-signaal​. Ze haalt iets aan wat je terloops hebt genoemd, zoals je favoriete snack of die reis die je jaren geleden maakte.

Ze lacht om grappen die eigenlijk niet zo grappig zijn​.

Ze plaagt je speels, maar blijft warm en vriendelijk​.

Het “even mijn haar goed doen”-moment​.

Haar hele lichaam draait ongemerkt jouw kant op​.

Ze stelt vragen die verder gaan dan koetjes en kalfjes​.

Ze verzint een excuus om jou als eerste te appen​.

Ze spiegelt jouw energie zonder dat het opvalt​. Je spreekt iets zachter en zij doet dat ook, of je wordt levendiger en zij past zich aan je stemming aan.

Ze geeft je verrassend specifieke complimenten​. In plaats van "Leuk shirt", zegt ze bijvoorbeeld: "Die kleur staat je echt goed" of "Je zorgt er altijd voor dat mensen zich erbij betrokken voelen."

Ze daagt je uit op een speelse, uitdagende manier​. Ze gooit je een "Bewijs het maar" of "Ik geloof je niet" toe, met een glimlach die laat zien dat ze wil dat je je eraan houdt.

Ze wordt even verlegen, maar komt daarna sterker terug​. Ze zou even kunnen aarzelen, over een woord kunnen struikelen of nerveus kunnen lachen, om vervolgens snel en vol zelfvertrouwen het gesprek te hervatten.

Ze raakt je heel subtiel aan in het voorbijgaan​.

Ze betrekt je stiekem in haar toekomstplannen​. Ze zegt dingen als: "Je zou deze plek geweldig vinden" of "We moeten dit een keer proberen", zonder het formeel uit te nodigen.

Ze straalt net een beetje extra als jij er bent​. Haar energie neemt toe, ze wordt expressiever of lijkt ineens veel meer aanwezig dan een minuut eerder

Ze checkt of je vrij bent zonder het direct te vragen​.

Ze doet zichtbaar haar best bij jouw vrienden​.

Ze blijft hangen als het gesprek eigenlijk al klaar is​.

Ze geeft je een overduidelijke opening – en wacht wat jij doe