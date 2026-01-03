ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mannen let op: 20 manieren waarop vrouwen flirten die jullie nooit opmerken.

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
zaterdag, 03 januari 2026 om 20:14
gandr-collage
Flirten draait niet altijd om een ​​knipoog en een telefoonnummer op een servetje. Meestal is het opzettelijk subtiel, omdat alles wat te voor de hand liggend is, ongemakkelijk of riskant kan overkomen.
De blik: eerst intens, dan snel wegkijken. 
AA1TsIV9
Ze zoekt altijd een reden om vlak bij je te staan​.
AA1TsWHY
Het “ik herinner me dat kleine detail”-signaal​. Ze haalt iets aan wat je terloops hebt genoemd, zoals je favoriete snack of die reis die je jaren geleden maakte.
AA1TsWI0
Ze lacht om grappen die eigenlijk niet zo grappig zijn​.
AA1TsNOv
Ze plaagt je speels, maar blijft warm en vriendelijk​.
AA1TsIVe
Het “even mijn haar goed doen”-moment​.
AA1TsPW5
Haar hele lichaam draait ongemerkt jouw kant op​.
AA1TsNOx
Ze stelt vragen die verder gaan dan koetjes en kalfjes​.
AA1TsFWE
Ze verzint een excuus om jou als eerste te appen​.
AA1TsB0w
Ze spiegelt jouw energie zonder dat het opvalt​. Je spreekt iets zachter en zij doet dat ook, of je wordt levendiger en zij past zich aan je stemming aan.
AA1TsFWK
Ze geeft je verrassend specifieke complimenten​. In plaats van "Leuk shirt", zegt ze bijvoorbeeld: "Die kleur staat je echt goed" of "Je zorgt er altijd voor dat mensen zich erbij betrokken voelen."
AA1TsWIb
Ze daagt je uit op een speelse, uitdagende manier​. Ze gooit je een "Bewijs het maar" of "Ik geloof je niet" toe, met een glimlach die laat zien dat ze wil dat je je eraan houdt.
AA1TsIVl
Ze wordt even verlegen, maar komt daarna sterker terug​. Ze zou even kunnen aarzelen, over een woord kunnen struikelen of nerveus kunnen lachen, om vervolgens snel en vol zelfvertrouwen het gesprek te hervatten.
AA1TsIVn
Ze raakt je heel subtiel aan in het voorbijgaan​.
AA1TsyLp
Ze betrekt  je stiekem in haar toekomstplannen​. Ze zegt dingen als: "Je zou deze plek geweldig vinden" of "We moeten dit een keer proberen", zonder het formeel uit te nodigen.
AA1TsIVt (1)
Ze straalt net een beetje extra als jij er bent​. Haar energie neemt toe, ze wordt expressiever of lijkt ineens veel meer aanwezig dan een minuut eerder
AA1TsUAb
Ze checkt of je vrij bent zonder het direct te vragen​.
AA1TsPWi (1)
Ze doet zichtbaar haar best bij jouw vrienden​.
AA1TsNOS
Ze blijft hangen als het gesprek eigenlijk al klaar is​.
AA1TsWIp
Ze geeft je een overduidelijke opening – en wacht wat jij doe
AA1TsFX7

Lees ook

Hoe je moet flirten volgens de wetenschapHoe je moet flirten volgens de wetenschap
Is flirten nog wel veilig na #MeToo?Is flirten nog wel veilig na #MeToo?
De wetenschap achter flirten: 7 tips om met zelfvertrouwen en succes te flirtenDe wetenschap achter flirten: 7 tips om met zelfvertrouwen en succes te flirten
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

Loading