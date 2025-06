Nieuwe explosies in Noordwest-Iran gemeld

TABRIZ (ANP/AFP) - In het noordwesten van Iran heeft mogelijk een nieuwe Israëlische aanval plaatsgevonden. De Iraanse staatsomroep meldt dat er explosies te horen waren in de provincie Oost-Azerbeidzjan, waar eerder op de ochtend ook al tien doelen zouden zijn bestookt. Daarbij zijn volgens staatspersbureau Tasnim drie doden gevallen.

In de regio Oost-Azerbeidzjan staat een nucleaire faciliteit, in de buurt van de stad Tabriz. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op dat soort faciliteiten om te voorkomen dat Iran een kernwapen kan maken.

Eerder heeft Israël in elk geval de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz geraakt, bevestigde Iran. Volgens Israël is de schade aanzienlijk en is ook het ondergrondse gedeelte, met onder meer centrifuges, beschadigd.