AMSTERDAM (ANP) - De Ondernemingskamer grijpt in bij FNV na maandenlange onrust binnen de vakbond. De afdeling van het gerechtshof in Amsterdam benoemt als tijdelijke maatregel twee nieuwe leden in de raad van toezicht van de bond. Die krijgen beslissende zeggenschap binnen die raad en moeten onder meer nieuwe verkiezingen organiseren en adviseren over mogelijke verbeteringen bij de organisatie.