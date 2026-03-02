ECONOMIE
Nieuwe Iraanse aanvallen op Israël

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 11:46
anp020326121 1
JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Op verschillende plekken in Israël worden Iraanse aanvallen gemeld. Zo rapporteren AFP-journalisten dat in Jeruzalem explosies klinken. Ook elders in Centraal-Israël en nabij Tel Aviv worden aanvallen gesignaleerd. Volgens het Israëlische leger zijn de raketten "geïdentificeerd" en wordt gewerkt om deze uit te schakelen. Een lokaal Telegramkanaal meldt dat het kantoor van premier Benjamin Netanyahu doelwit zou zijn geweest. Volgens een journalist van The Times of Israel is er nog geen schade gemeld.
Eerder meldde Frankrijk dat bij Iraanse aanvallen op een Frans-Emiraatse basis nabij Abu Dhabi materiële schade was geleden. Voor zover bekend maken de Verenigde Staten geen gebruik van deze basis, Camp de la Paix. Wel is het een uitvalsbasis voor de Franse marine.
Qatar liet weten dat Iran civiele doelen op zijn grond aanvalt, waaronder een luchthaven. Die wordt naar verluidt ook gebruikt door de Qatarese luchtmacht. De aanvallen kunnen volgens Qatar "niet onbeantwoord" blijven.
