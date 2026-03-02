ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Start Formule 1-seizoen nog niet in gevaar door oorlog Iran

Sport
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 11:43
anp020326120 1
MELBOURNE (ANP/DPA) - De eerste race van het Formule 1-seizoen, zondag 8 maart in Melbourne, komt voorlopig niet in de problemen vanwege de oorlog in Iran. Dat zegt Travis Auld, directeur van de Grote Prijs van Australië.
Volgens Auld hebben ongeveer duizend mensen die betrokken zijn bij de Formule 1 hun reisplannen moeten wijzigen. "De Formule 1 is als organisatie goed in het verplaatsen van mensen over de hele wereld", zegt Auld. "We verwachten geen impact op onze race." In plaats van via Dubai, Abu Dhabi of Doha, reizen zij bijvoorbeeld via Singapore of Hongkong.
"De coureurs zullen er zijn, de monteurs zullen er zijn, de teambazen zullen er zijn", zegt Auld. "Zij hebben prioriteit gekregen." De auto's van de Formule 1-coureurs zijn al per container aangekomen in Melbourne.
Op 12 en 19 april vinden races plaats in respectievelijk Bahrein en Saudi-Arabië. De Formule 1 houdt de situatie in die landen "nauwlettend" in de gaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-463743068

Christina Applegate over haar ziekte MS: "Ik heb heel veel pijn"

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ANP-358584782

5 tips om makkelijker je bed uit te komen

Loading