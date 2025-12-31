Nieuwe jaar in Nederland begonnen

DEN HAAG (ANP) - 2026 is officieel begonnen in Nederland. Op veel plekken wordt het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk.

Wederom is er bij de Erasmusbrug een vuurwerkshow. Het Nationaal Vuurwerk werd op het laatste moment 'gered' door de Rotterdamse gemeenteraad, die ermee instemde eenmalig alsnog geld vrij te maken nadat een eerdere inzameling weinig opleverde.

Ook in Amsterdam zijn er diverse licht- en vuurwerkshows. Op het strand van Scheveningen en Duindorp werden de vreugdevuren om 21.30 uur ontstoken. Dat werd vervroegd vanwege de wind die later op de avond te sterk zou zijn. Vorige jaarwisseling moesten meerdere vuurwerkshows afgelast worden door de harde wind.

Twintig gemeenten hanteren dit jaar een vuurwerkverbod, zo bleek uit een eerdere rondgang van het ANP. In ruim honderd andere gemeenten zijn zogeheten vuurwerkvrije zones.

Waarschijnlijk komt er volgend jaar een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. De Tweede en Eerste Kamer hebben daarmee ingestemd.