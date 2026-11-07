Nieuwe klap voor partij Mandela bij lokale verkiezing Zuid-Afrika

PRETORIA (ANP/DPA/AFP) - De partij van de overleden antiapartheidsstrijder Nelson Mandela heeft in Zuid-Afrika flinke verliezen geleden bij lokale verkiezingen. Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) kreeg volgens bijna volledige uitslagen landelijk ongeveer 31 procent van de stemmen. Dat wordt gezien als een historisch slechte uitslag.

Het ANC domineert de Zuid-Afrikaanse politiek sinds het einde van de apartheid in de jaren negentig, maar steeds meer kiezers keren de partij de rug toe. Er bestaat veel onvrede over zaken als corruptie, hoge werkloosheid en criminaliteit. Het ANC zakte bij lokale verkiezingen in 2021 al onder de symbolische grens van 50 procent van de stemmen en drie jaar later verloor de partij ook de absolute meerderheid in het landelijke parlement.

De partij kreeg van alle partijen in het land bij de lokale verkiezingen nog wel de meeste stemmen. Daarna volgde de Democratische Alliantie (DA), die volgens voorlopige uitslagen ongeveer een kwart van de kiezers achter zich kreeg.