Stichting: massadonor Simon tekent contract over spermadonaties

DEN HAAG (ANP) - Massadonor Simon heeft afspraken gemaakt met de Stichting Donorkind over het doneren van zijn sperma. De stichting meldt dat Simon een contract heeft getekend waarin staat dat hij geen zaad meer mag doneren en ook niet aan nieuwe wensouders mag laten weten dat hij dat zou willen. Ook moet de donor het zaad dat nog bij klinieken ligt opgeslagen laten vernietigen.

De enige uitzondering waaronder Simon nog wel zaad mag doneren, is als een ouder al een kind van hem heeft en destijds schriftelijk met hem heeft afgesproken dat hij bij een volgende kinderwens ook beschikbaar zou zijn als donor. In het contract is ook afgesproken dat ouders een overzicht krijgen van het aantal donorkinderen per provincie, met daarbij hun geboortejaren en geslacht.

Naar eigen zeggen heeft Simon zeker 199 kinderen verwekt als zaaddonor. Hij zou daarover hebben gelogen tegen wensouders. De Stichting Donorkind maakte in september bekend juridische stappen te overwegen als Simon geen afspraken zou willen maken over zijn spermadonaties.

Schadevergoeding

Het is mooi dat die afspraken er nu wel liggen, zegt stichtingvoorzitter Ties van der Meer. Een rechtsgang lijkt hiermee voorlopig afgewend. Wel overlegt de stichting nog met gedupeerde ouders over een eventuele schadevergoeding. Daarover is nu geen overeenstemming bereikt met Simon. De stichting houdt hem aansprakelijk voor eventuele schade, bijvoorbeeld als kinderen professionele hulp nodig hebben "zodat ze leren omgaan met zo'n grote groep halfbroers en -zussen".

De donor zelf zegt tegen Nieuwsuur, dat de zaak al langer volgt, dat hij vrijwillig afspraken heeft gemaakt "om tegemoet te komen aan de zorgen en onzekerheid bij ouders".

Als Simon zich niet aan de afspraken houdt, moet hij een boete betalen. Over de hoogte van het bedrag doet de Stichting Donorkind geen uitspraken.