Tocht langs de ramen, condens op het glas en het plan om eindelijk de kozijnen te laten vervangen. Denk je daarbij aan triple glas, dan moet je nu opletten. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de subsidie daarvoor op 1 januari met ruim de helft omlaag. Bij een tussenwoning scheelt dat al gauw meer dan €1.100.

Voor gewoon HR++ glas gaat de subsidie juist omhoog. En wie dit jaar nog koopt, maar pas volgend jaar laat plaatsen, krijgt via een overgangsregeling nog het oude bedrag.

Wat RVO nu publiceert

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) verandert op 1 januari 2027. Op de pagina over 2027, die RVO op 14 oktober heeft gecontroleerd, staat dat de subsidie voor triple glas of vacuümglas in nieuwe kozijnen daalt van €111 naar €55 per m². Voor HR++ glas krijg je volgend jaar €30 per m², tegen €25 nu.

In 2027 kun je de ISDE vanaf dinsdag 5 januari om 12.00 uur aanvragen, meldt RVO.

€55, niet de €45 uit het concept

De afgelopen maanden noemden veel kozijnbedrijven een lager bedrag. In de conceptregeling, waarover van 17 juli tot en met 21 augustus een internetconsultatie liep, stond voor triple glas in nieuwe kozijnen €45 per m². Dat bedrag kom je nog altijd tegen op websites van onder meer Kozijnshop en Benitech.

Volgens Kunststofkozijn.nu noemde minister Boekholt-O'Sullivan in een Kamerbrief van 7 oktober voor het eerst €55. Het vakplatform tekent erbij aan dat de bedragen nog niet volledig definitief zijn: de minister wil de definitieve regeling dit najaar publiceren. RVO noemt de €55 op zijn eigen pagina inmiddels zonder voorbehoud.

Het ministerie wil de regeling vooral eenvoudiger maken. Volgens Kozijnshop vindt het ministerie ook dat triple glas te weinig extra energie bespaart voor wat het meer kost. De branche is daar niet blij mee.

We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de subsidie op triple glas vanaf 2027 wordt verlaagd. - Kunststofkozijn.nu

Doorgerekend voor twee huizen

Volgens kozijnbedrijf Benitech vervang je bij een gemiddelde tussenwoning ongeveer 20 m² glas als alle kozijnen en ruiten eruit gaan. Een vrijstaand huis heeft meer glas. Voor dat huis rekenen we hier als voorbeeld met 35 m². Het gaat telkens om één maatregel, dus alleen glas.

Tussenwoning, 20 m² triple glas in nieuwe kozijnen: €2.220 in 2026, €1.100 in 2027. Dat is €1.120 minder.

€2.220 in 2026, €1.100 in 2027. Dat is €1.120 minder. Vrijstaand huis, 35 m² triple glas in nieuwe kozijnen: €3.885 in 2026, €1.925 in 2027. Dat is €1.960 minder.

€3.885 in 2026, €1.925 in 2027. Dat is €1.960 minder. Tussenwoning, 20 m² HR++ glas: €500 in 2026, €600 in 2027. Dat is €100 meer.

€500 in 2026, €600 in 2027. Dat is €100 meer. Vrijstaand huis, 35 m² HR++ glas: €875 in 2026, €1.050 in 2027. Dat is €175 meer.

Doe je naast het glas nog een tweede isolatiemaatregel, bijvoorbeeld aan het dak, dan wordt het verschil groter. In 2026 verdubbelt het bedrag voor triple glas dan naar €222 per m², schrijft isde.nl. In de tabel van Kunststofkozijn.nu staat voor 2027 bij twee maatregelen €90 per m².

Bij 20 m² was triple glas dit jaar €1.720 meer subsidie waard dan HR++. Volgend jaar is dat nog €500.

De overgangsregeling is nu officieel

Volgens RVO geldt een overgangsregeling voor wie vóór of op 31 december 2026 triple glas of vacuümglas met nieuwe kozijnen koopt en dat in 2027 laat plaatsen. Je krijgt dan nog het bedrag van 2026: €111 per m² in plaats van €55. Bij je aanvraag moet je wel aantonen dat je het glas vóór of op 31 december hebt gekocht.

Dat is nieuw. In de conceptregeling stond nog geen overgangsregeling. Kozijnbedrijven gingen er tot nu toe van uit dat de plaatsingsdatum bepaalt welk bedrag je krijgt. Welke documenten als bewijs gelden, staat niet op de pagina van RVO. Bij een eerdere verlaging, in 2024 voor warmtepompen, werkte het zo: met een opdrachtbevestiging of getekende offerte uit dat jaar kreeg je alsnog het hogere bedrag. Dat schreven we in ons stuk 'Een op de vijf warmtepompinstallateurs neemt geen nieuwe klussen aan, en dat kan je honderden euro's subsidie kosten'.

In dat stuk schreven we ook dat RVO de overgangsregeling voor warmtepompen nog niet had bevestigd. Dat is inmiddels gebeurd. Op dezelfde RVO-pagina staat dat een warmtepomp die je vóór of op 31 december koopt en in 2027 laat installeren, nog €225 per kW subsidie krijgt in plaats van €120.

Triple of HR++: de rekensom verschuift

Voor triple glas krijg je alleen subsidie als je ook het kozijn vervangt. Volgens isde.nl past triple glas meestal niet in bestaande kozijnen. Het glas mag in 2026 een U-waarde van maximaal 0,7 hebben en het kozijn een Uf-waarde van maximaal 1,5. Anders krijg je geen subsidie op het glas. Voor HR++ glas geldt nu een U-waarde van maximaal 1,2. Je moet minimaal 3 m² glas vervangen en krijgt subsidie over maximaal 45 m².

Zijn je kozijnen nog goed, dan wordt HR++ in de bestaande kozijnen volgend jaar relatief aantrekkelijker. Toch is subsidie niet het enige argument. Kozijnshop wijst erop dat triple glas beter isoleert dan dubbel glas, ook tegen geluid, en dat het bij het raam comfortabeler aanvoelt.

Wat je nu kunt doen