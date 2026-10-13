Je hebt besloten: er komt een warmtepomp. Je wilt hem nog dit jaar laten plaatsen, want in 2027 gaat de subsidie omlaag. Maar de installateur die je belt, neemt de telefoon niet op of zegt dat hij vol zit. Dat overkomt steeds meer mensen, en het maakt een vraag dringend die nog steeds niet officieel beantwoord is: telt de datum van je offerte, of de dag waarop de pomp aan de muur hangt?

Ruim een op de vijf installateurs zit op slot

Het platform Trustoo kwam op 8 oktober met cijfers, via een persbericht op ANP Persportaal. In het derde kwartaal van 2026 stond gemiddeld 22% van de warmtepompinstallateurs op Trustoo op pauze voor nieuwe aanvragen wegens drukte of personeelstekort. In hetzelfde kwartaal van 2025 was dat 13,5%.

Opvallend is dat het om een probleem van deze ene branche gaat. Bij andere vakmensen, van schilders tot loodgieters, daalde het juist, van 13,5% naar 10%.

Trustoo wijst op meerdere oorzaken die tegelijk spelen. Sinds het voorjaar zijn de gasprijzen flink gestegen, en daardoor kijken veel huiseigenaren opnieuw naar een warmtepomp. Op 1 januari 2027 stopt bovendien de salderingsregeling. En het kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2029 bij vervanging van hun cv-ketel een hybride warmtepomp nemen. Wat zo'n pomp kost: volgens Trustoo gemiddeld 5.000 tot 8.000 euro, inclusief installatie en na aftrek van subsidie.

De vraag naar warmtepompen stijgt, maar het aantal handen om ze op te hangen groeit niet mee.

Wat er op het spel staat

Over de overgangsregeling spreken bronnen elkaar tegen

Hier moeten we ons eerdere artikel aanvullen. Toen schreven we dat er geen overgangsregeling op tafel lag. Inmiddels zeggen twee leveranciers iets anders. Quatt schrijft op een pagina die op 7 oktober is bijgewerkt dat een getekende offerte met datum in 2026 recht geeft op 2026 subsidie, ook bij installatie in 2027.

Remeha noemt in een overzicht van het voorstel een overgangsregeling voor warmtepompen die vóór 31 december 2026 zijn aangeschaft en in 2027 worden geïnstalleerd. Volgens Remeha heeft de minister de belangrijkste wijzigingen voor 2027 toegelicht in een kamerbrief op 5 oktober 2026. De definitieve wijzigingsregeling wordt later gepubliceerd. Op dezelfde pagina staat wel ook dat de pomp vóór 1 januari 2027 geïnstalleerd moet zijn als je de hogere bedragen wilt.

Andere bronnen zijn een stuk voorzichtiger. Weheat schrijft dat een overgangsregeling voor 2027 tot nu toe niet aangekondigd is. Groeneformule herinnert eraan dat er bij een eerdere verlaging wel zo'n regeling kwam, voor pompen die in 2024 waren gekocht, maar zegt over 2027: "Of zoiets er voor 2027 ook komt, weten wij niet. Reken er niet op." Ook de branche zelf vroeg erom. Vereniging Warmtepompen schreef in haar reactie op de consultatie dat de verlaging moest worden geschrapt, of anders minder fors moest zijn en in dat geval met een overgangsregeling.

Op de RVO-pagina over de warmtepompsubsidie, voor het laatst gecontroleerd in juni, staat alleen de oude regeling: voor warmtepompen die in 2024 zijn aangeschaft, maar pas in 2025 of 2026 zijn geïnstalleerd, geldt er een overgangsregeling. Een officiële bevestiging voor de overstap naar 2027 hebben we bij RVO niet gevonden. Die komt pas met de definitieve regeling in de Staatscourant.

Zolang de regeling niet in de Staatscourant staat, is een getekende offerte geen garantie. Een pomp die in 2026 hangt wel.

Plaatsing in 2026 is de enige zekere route

Over één scenario is iedereen het eens. DD Energie schrijft dat volgens Milieu Centraal die verlaging niet geldt voor warmtepompen die nog in 2026 worden geïnstalleerd. Volgens Groeneformule geldt dat ook als je later aanvraagt: een pomp die in december 2026 hangt, valt onder de bedragen van 2026, ook als u de aanvraag pas in het voorjaar van 2027 doet.

Komt er toch een overgangsregeling, dan heb je bewijs van aankoop nodig. In 2024 werkte dat zo: met een opdrachtbevestiging of een getekende offerte uit 2024 kreeg u alsnog het hogere bedrag. Let ook op de betaalvoorwaarden. Bij Quatt bijvoorbeeld komt het voorstel voor een installatiedatum pas nadat je hebt aanbetaald, en de gehele aanbetaling is 70% van het totaalbedrag.

Wat je nu kunt doen

Vraag nog deze maand offertes aan bij meerdere installateurs. Bij een op de vijf kom je mogelijk niet eens aan de beurt.

Vraag niet alleen naar de prijs, maar ook naar een concrete installatiedatum vóór 31 december, en laat die datum in de opdrachtbevestiging zetten.

Spreek af wat er gebeurt als de installateur die datum niet haalt. Wie betaalt het subsidieverschil als de vertraging bij hem ligt?

Ga niet blind uit van een overgangsregeling. Tekent een leverancier toch met de belofte van subsidie van 2026 bij plaatsing in 2027, vraag dan of hij dat schriftelijk garandeert.

Bewaar je getekende offerte, opdrachtbevestiging en betaalbewijzen met datum. Komt er een overgangsregeling, dan zijn dat je bewijsstukken.

Controleer of de factuur de installatiedatum vermeldt. RVO vraagt bij de aanvraag onder meer om de datum van installatie.

Wij werken dit artikel bij zodra de definitieve regeling voor 2027 is gepubliceerd.