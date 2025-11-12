Nieuwe leden Tweede Kamer leggen eed of belofte af

DEN HAAG (ANP) - De Kamerleden die op 29 oktober zijn verkozen, zijn woensdag beëdigd in de Tweede Kamer ten overstaan van tijdelijk voorzitter Martin Bosma. De Kamerleden legden een voor een de verklaring of de belofte af, nadat de griffier hun naam noemde. Dat mocht in het Nederlands of in het Fries.

Een aantal demissionaire bewindslieden hebben de komende tijd een dubbele functie. Dit geldt voor BBB-ministers Mona Keijzer (Wonen) en Femke Wiersma (Landbouw) en hun VVD-collega's Eelco Heinen (Financiën), Ruben Brekelmans (Defensie) en Vincent Karremans (Economische Zaken) en ook voor VVD-staatssecretarissen Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) en Jurgen Nobel (Integratie).

Onder de nieuwe leden zijn ook oud-bewindslieden van het vorige kabinet, zoals voormalig asielminister Marjolein Faber en oud-staatssecretaris voor Openbaar Vervoer Chris Jansen. Beiden zijn nu Kamerlid voor de PVV. Ook voormalig zorgstaatssecretaris Vicky Maeijer maakt haar rentree in politiek Den Haag.