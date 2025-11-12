ECONOMIE
The Voice start half januari, kijkers thuis stemmen niet meer

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 13:49
bijgewerkt om woensdag, 12 november 2025 om 13:54
anp121125136 1
De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland is op 16 januari te zien. Dat maakte RTL 4 woensdag bekend. Daarna is het programma zeventien weken op de vrijdagavond te zien. De finale staat gepland op 8 mei.
In tegenstelling tot de 'oude versie' van The Voice zijn dit seizoen alle afleveringen van tevoren opgenomen, inclusief de finale. Kijkers kunnen dus ook niet meer thuis meestemmen over wie de talentenwedstrijd gaat winnen. De winnaar van de finale wordt mede bepaald door een onafhankelijk publieksvak in de studio, meldt RTL.
Begin 2022 werd het talentenprogramma abrupt stopgezet na berichten over grensoverschrijdend gedrag. Coaches Marco Borsato en Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen werden daarvan beschuldigd. De zaken van Borsato en Rietbergen werden geseponeerd. Ali B werd in 2024 veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor twee zedendelicten. Die staan los van zijn rol als coach bij The Voice. De rapper ging in hoger beroep.
