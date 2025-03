Nieuwe leider Canada: heffingen blijven tot VS respect tonen

OTTAWA (ANP) - Canada zal zijn heffingen op in de Verenigde Staten gemaakte producten handhaven zolang de Amerikaanse president Donald Trump doorgaat met een handelsoorlog, zei partijleider Mark Carney.

De Canadese Liberale Partij heeft Carney, voormalig topman van de Bank of England en van de Bank of Canada als leider gekozen. De voormalige centrale bankier die een grote bekendheid heeft in de financiële wereld, volgt hiermee Justin Trudeau als premier van het land op.

"De Canadese regering slaat terecht terug met onze eigen tarieven", zei Carney tijdens zijn overwinningstoespraak op zondag. "Mijn regering zal onze tarieven handhaven totdat de Amerikanen ons respect tonen en geloofwaardige, betrouwbare toezeggingen doen voor vrije en eerlijke handel", aldus Carney.