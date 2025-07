Nieuwe noodkreet VN-chef over Gaza

NEW YORK (ANP/RTR) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties is geschokt door de steeds verdergaande afbraak van de humanitaire situatie in Gaza, "waar de laatste levenslijnen voor mensen aan het breken zijn", aldus zijn woordvoerder.

Guterres zegt gegriefd te zijn door de toenemende berichten over "kinderen en volwassenen die lijden aan ondervoeding". De VN-organisatie voor de Palestijnse gebieden, de UNRWA, sloeg maandag ook weer alarm over de "onmenselijke toestanden" in Gaza. "Israël heeft de plicht om op alle mogelijke manieren hulp van de VN en van andere humanitaire organisaties toe te laten en te faciliteren", liet de VN-chef via zijn woordvoerder weten.

Guterres hekelde verder de toenemende Israëlische militaire activiteiten in Gaza, die "het humanitaire systeem verder ondermijnen en in gevaar brengen". Hij verwees ook naar een ophanden zijnde invasie van Deir al-Balah, een van de laatste toevluchtsoorden in Gaza, waar veel hulporganisaties zitten.