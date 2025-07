KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne en Rusland gaan woensdag opnieuw met elkaar in overleg, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De gesprekken vinden volgens hem wederom plaats in Turkije.

Het is de derde ontmoeting tussen de twee landen in relatief korte tijd. De strijdende partijen kwamen in mei en juni ook bij elkaar. Daarvoor was er bijna drie jaar geen direct overleg tussen Oekraïne en Rusland.