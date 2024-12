Nieuwe rechters Zuid-Koreaans grondwettelijk hof benoemd

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse waarnemend president Choi Sang-mok heeft twee nieuwe rechters voor het grondwettelijke hof benoemd. Dat hof moet bepalen of de geschorste president Yoon Suk-yeol daadwerkelijk wordt afgezet of niet.

De oppositie wilde graag dat er drie nieuwe rechters benoemd zouden worden, zodat de kans groter wordt dat Yoon wordt afgezet. Want voor de nieuwe benoemingen waren slechts zes van de negen posten van het grondwettelijke hof bezet. En omdat er zes stemmen nodig zijn voor een afzetting hadden zij het unaniem eens moeten zijn over het lot van Yoon. Met de benoeming van twee extra rechters is dat niet meer nodig.

Han Duck-soo, de vorige waarnemend president die het moest overnemen toen Yoon geschorst werd, weigerde om nieuwe rechters aan te stellen. Daarop besloot het parlement om hem ook weg te sturen. Toen werd minister van Financiën Choi automatisch de interim-president.

Choi heeft gezegd dat hij ook bereid is om een derde nieuwe rechter aan te stellen, maar dan moet de oppositie het eerst met de regeringspartij eens worden over wie dat moet worden.