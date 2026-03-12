ECONOMIE
Nieuwe ruzie Boedapest en Kyiv over blokkeren Russische energie

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 13:01
anp120326107 1
BOEDAPEST (ANP) - Hongarije en Oekraïne hebben opnieuw ruzie over de aanvoer van Russische fossiele brandstoffen. Oekraïne heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op een pijpleiding die gas van Rusland naar Hongarije brengt, klaagt de Hongaarse buitenlandminister.
Minister Péter Szijjártó hoorde van Rusland over de vermeende Oekraïense droneaanvallen op de TurkStream-leiding, die via Turkije naar Europa loopt. "Oekraïne blokkeert al onze olieaanvoer, en nu nemen ze ook onze gasbevoorrading onder vuur", zei Szijjártó.
Oekraïne wil de Hongaarse energievoorziening platleggen in de hoop zo de Hongaarse premier Viktor Orbán volgende maand een verkiezingsnederlaag te bezorgen, stelt Szijjártó. Orbán papt aan met het Kremlin en stribbelt steevast tegen bij EU-steun aan Oekraïne.
Hongarije verwijt Oekraïne ook dat het blijft verzuimen de pijpleiding te repareren waarmee Boedapest nog altijd Russische olie importeert.
