52 miljoen kinderen niet naar school door oorlog Midden-Oosten

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 13:16
LONDEN (ANP) - Minstens 52 miljoen kinderen kunnen niet naar school door de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit onderzoek van Save the Children. Volgens de hulporganisatie zijn veel scholen in de regio beschadigd, gesloten of omgevormd tot opvanglocaties.
De Iraanse Rode Halve Maan meldde dat in Iran 65 scholen zijn verwoest door luchtaanvallen. In Libanon zijn minstens 300.000 kinderen ontheemd geraakt en veel scholen aangemerkt als opvanglocatie.
In andere landen in het Midden-Oosten, zoals Qatar en Bahrein, wordt er online lesgegeven vanwege de vergeldingsacties van Iran.
Besparen brandstof
Ook scholen verder van het conflict hebben hun deuren gesloten. Zo blijven deze in Pakistan twee weken dicht om brandstof te besparen.
"In elk conflict zijn klaslokalen meestal de eerste plekken die sluiten en vaak de laatste die weer opengaan", meldt Ahmad Alhendawi, regionaal directeur voor het Midden-Oosten. Veel van de kwetsbaarste kinderen keren volgens hem daarna nooit meer terug.
