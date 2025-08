Nieuwe satellieten maken preciezere weerwaarschuwingen mogelijk

DE BILT (ANP) - Dankzij twee geavanceerde Europese satellieten kunnen meteorologen extreem weer straks nog beter zien aankomen dan nu. Meetapparatuur die aan de nieuwe satellieten vastzit, geeft onder meer extra gedetailleerde informatie over de temperatuur en vocht in de atmosfeer. Ook over klimaatverandering, luchtvervuiling en stikstofuitstoot leveren de meetinstrumenten hoogwaardige nieuwe informatie op.

Het KNMI is als belangrijke gebruiker van de data nauw bij het project betrokken. "Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem weer", zegt directeur Ellen Verolme. "Door deze nieuwe satellieten kunnen we daar nog beter voor waarschuwen, zodat burgers maatregelen kunnen nemen." Die waarschuwingen beschouwt Verolme als de belangrijkste taak van het instituut.

Satelliet MTG-S1 is op 1 juli gelanceerd. MetOp-SG-A1 volgt op 12 augustus. De satellieten meten uiteenlopende zaken, van het wolkendek tot aerosolen, minuscule deeltjes in de lucht. De uiteenlopende gegevens helpen zowel de waarschuwingen voor stormen en intense buien als het klimaatonderzoek vooruit, verwacht KNMI-onderzoeker Jan Fokke Meirink. "In klimaatmodellen bestaat bijvoorbeeld nog onzekerheid over hoe wolken en aerosolen precies de opwarming beïnvloeden, en hoe ze zelf door de opwarming worden beïnvloed." Daar zal met de nieuwe data meer over duidelijk worden, voorziet hij.

Broeikasgas en stikstofverbindingen

Specifieke apparaten meten ook uitstoot van het broeikasgas methaan en de stikstofverbindingen ammoniak en stikstofdioxide (NOx). Dat is belangrijke informatie voor klimaat- en milieubeleid.

Nederland heeft een flinke bijdrage geleverd aan de satellieten. Onder meer de onderzoeksinstituten TNO en SRON en het gespecialiseerde bedrijf S&T werken mee aan het project.