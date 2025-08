Duitse kledingwebwinkel Zalando boekt hogere omzet en winst

BERLIJN (ANP) - Zalando heeft in het tweede kwartaal de verkopen opgevoerd. De van oorsprong Duitse modewebwinkel probeert onder meer klanten te lokken en behouden door aanbevelingen voor producten te personaliseren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

In het afgelopen kwartaal werd voor een bedrag van 4,1 miljard euro aan spullen verkocht via het platform, een toename van 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij zijn ook de verkoopcijfers opgeteld van winkeliers die het platform van Zalando gebruiken. De omzet van Zalando steeg met ruim 7 procent naar 2,8 miljard euro. De nettowinst klom naar 96,6 miljoen euro.

De klantervaring moet dankzij door AI aangedreven pagina's in de app persoonlijker worden, licht mede-topman David Schröder toe. Dit "stimuleert de betrokkenheid van klanten", denkt hij.

Het aantal geplaatste bestellingen bedroeg 65 miljoen. Ook het aantal actieve klanten steeg de voorbije periode en bereikte een nieuw record van 52,9 miljoen.