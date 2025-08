Legerleider overtuigt Netanyahu niet over bezetting Gaza

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft drie uur lang overlegd met legerleider Eyal Zamir, melden Israëlische media als The Times of Israel en The Jerusalem Post op basis van anonieme bronnen. Zamir zou tegen een totale bezetting van de Gazastrook zijn, maar hij heeft Netanyahu kennelijk nog niet op andere gedachten kunnen brengen.

Israëlische media meldden maandag dat Netanyahu had besloten om de hele Gazastrook te bezetten. Hij lijkt dat plan te willen doorzetten, ondanks bezwaren van Zamir. Donderdag zou het kabinet daarover in beraad gaan.

Zamir heeft volgens The Jerusalem Post de opties voor verdere militaire campagnes in Gaza gepresenteerd. Dat hij tegen een bezetting is, zou niet betekenen dat hij het bevel niet zal uitvoeren.

Het overleg werd ook bijgewoond door de ministers Israel Katz (Defensie) en Ron Dermer (Strategische Zaken). Volgens mediaberichten is het nog onzeker of de rest van het kabinet een volledige bezetting van Gaza wel ziet zitten.