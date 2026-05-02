Nieuwe tactiek bij brand Weert, Fransen en Duitsers naar kazerne

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 18:53
BUDEL (ANP) - De brandweer gaat bij het bestrijden van de natuurbrand bij Weert en Budel over op een andere tactiek. Er worden daar nu voor het eerst twee zogenoemde handcrews ingezet, meldt de brandweer. Dat zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap de brand tegengaan op plekken waar blusvoertuigen niet kunnen komen.
De Franse en Duitse brandweerploegen worden daarnaast afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Die zijn met vier speciale natuurbrandblusvoertuigen naar het zuiden afgereisd.
Een woordvoerder van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat weten dat er nog op drie locaties veel 'hotspots' zijn waar de brand snel kan oplaaien. Ze liggen in moeilijk begaanbare gebieden waar veel bomen zijn. Daarom zijn de specialistische brandweerteams nodig. Handcrews zijn eerder ingezet bij de brand bij 't Harde.
De Fransen en Duitsers gaan nu naar een kazerne. Daar blijven ze in afwachting van een eventueel nieuw beroep dat op hen wordt gedaan. De brand brak donderdagmiddag uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk.
