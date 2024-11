Nieuwe wet Rusland: vechten in Oekraïne tegen lagere schuld

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag een wet ondertekend om meer militairen te werven voor de oorlog in Oekraïne. Wie zich aanmeldt om te vechten kan schulden tot 10 miljoen roebel (ruim 90.000 euro) kwijtgescholden krijgen. Het parlement stemde eerder deze maand al in met het voorstel.

In het bijna drie jaar durende conflict zoekt Rusland steeds naar nieuwe militairen. Volgens experts kan deze wet een sterke motivatie zijn voor Russen om zich aan te melden. Vooral voor jongeren is de wet interessant, omdat zij vaker leningen hebben. In Rusland zijn extreem hoge rentetarieven voor leningen en veel Russen hebben bijna geen spaargeld. De wet geldt ook voor de echtgenoten van de rekruten.