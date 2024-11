Plenaire vergadering klimaattop geschorst, laatste kans voor deal

BAKOE (ANP/RTR) - Voor de bijna tweehonderd landen op de VN-klimaattop begint de tijd steeds meer te dringen om een akkoord te sluiten over het hoofdonderwerp, klimaathulp aan armere landen. De plenaire vergadering die als "afsluitende" bijeenkomst op de planning was gezet, is na enige tijd geschorst. Dat gebeurde nadat diverse besluiten waren genomen over onderwerpen waarover wel overeenstemming was, zoals spelregels voor CO2-handel. Terwijl de top officieel vrijdag al afgelopen had moeten zijn, moeten de delegaties op de late zaterdagavond weer verder met elkaar in gesprek over klimaatfinanciering.

Voorzitter Mukhtar Babayev en de Braziliaanse milieuminister Marina Silva probeerden de hoop erin te houden. "Ik weet dat niemand van ons Bakoe wil verlaten zonder goede uitkomst", zei de Azerbeidzjaanse voorzitter. Silva pleitte ervoor om na "de moeilijke ervaringen" in Bakoe toch nog een uitkomst te bereiken die "minimaal acceptabel is, gezien de noodtoestand waar we mee zitten".

De vicepremier van eilandstaat Fiji, Biman Prasad, voegde eraan toe dat hij vanavond of vannacht alsnog een akkoord verwacht. "Als het om geld gaat, is het altijd controversieel", zei hij erbij. Eurocommissaris Wopke Hoekstra had eerder al gezegd dat hij "niet durfde te beloven" of het nog zou lukken.

Klimaattoppen zijn berucht om hun uitlooptijd. Een record op dat vlak is nog niet in zicht op de COP29. De COP25 in Madrid liep bijna 44 uur uit. Om daar overheen te gaan, zou deze top tot eind zondagochtend moeten duren.