Nieuwssite: eerder uitgezette mensen gespot onder migranten Ceuta

MADRID (ANP) - Onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen, waren ook enkele personen die eerder door Spanje het land uit waren gezet, meldt de nieuwssite El Español. De Spaanse politie zou zeker tien mensen hebben gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorisme-onderzoek.

Het is niet duidelijk of zij de exclave ook weer hebben verlaten of dat zij zich nu nog in Ceuta bevinden.

Antiterreureenheden kijken nu samen met de immigratiedienst naar camerabeelden van de circa 50.000 mensen die donderdag en vrijdag de exclave binnenkwamen vanuit Marokko. De overgrote meerderheid vertrok na enkele uren alweer, maar mogelijk zijn er nog enkele duizenden achtergebleven.

In andere Europese landen ontstond onrust na de aankomst van de migranten in Ceuta. Die Spaanse exclave ligt op Afrikaans grondgebied, waardoor mensen niet zomaar kunnen doorreizen naar het Spaanse vasteland of andere Europese landen. Voor vertrek moeten ze eerst langs een paspoortcontrole.