Nijkerk krijgt opvang op vier locaties voor 278 asielzoekers

NIJKERK (ANP) - In de gemeente Nijkerk (Gelderland) komen vier kleinschalige locaties die in totaal 278 asielzoekers moeten opvangen. Met dat plan van het college heeft de gemeenteraad van Nijkerk met een ruime meerderheid donderdagavond ingestemd na 2,5 uur debatteren. Het gaat om tijdelijke opvangplekken voor minimaal vijf jaar.

In Nijkerk komen twee locaties voor 75 en 78 personen op bedrijventerreinen. In Hoevelaken komt één locatie voor 75 personen op een leeg stuk grond en in Nijkerkerveen komt ook een opvang voor 50 personen op een leegstaand terrein. In Hoevelaken en Nijkerkerveen worden de opvangplekken ook gecombineerd met woningbouw voor jongeren of starters.

In Nijkerkerveen kwam deze zomer een groep inwoners naar een informatieavond om hun ongenoegen te uiten over de komst van de asielopvang, omdat ze onder meer vreesden dat de 278 mensen op één plek werden opgevangen. Dat gebeurt dus niet. "Met dit voorstel komen we tegemoet aan een aantal wensen uit het participatieproces", zegt burgemeester Gerard Renkema. "We kiezen voor het spreiden van de opvang over de gemeente in plaats van voor één grootschalige opvangplek voor 278 asielzoekers."

Voor elke locatie komt in "nauw overleg met omwonenden" een plan van aanpak, zo laat Renkema verder weten. De gemeente hoopt dat de eerste van de vier opvangplekken op 1 juli 2025 opengaat.