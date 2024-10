Yeşilgöz heel tevreden met wijzigingen in asielplannen

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz is heel tevreden en blij met de resultaten die zij met haar coalitiegenoten heeft bereikt over de aangepaste asielplannen. Dat zei ze na middernacht na een bijna negen uur durend asieloverleg in het Catshuis. Het duurde volgens haar zo lang "omdat we een hoop met elkaar hadden te bespreken. Maar ik ben heel blij dat we eruit zijn."

Wat PVV, VVD, NSC en BBB precies hebben afgesproken, wilde ze niet zeggen, ook niet of er nog meer dingen zijn aangepast. "Daar ga ik allemaal niet op in. Het was gewoon een goed gesprek. Het was ook nodig. Een aantal vragen en dingen zijn goed uitgezocht. En volgens mij ligt er iets moois."