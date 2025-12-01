NiNsee prijst houding koning over slavernijverleden

PARAMARIBO (ANP) - Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) spreekt van "buitengewone bewondering" voor koning Willem-Alexander vanwege zijn houding tegenover het Nederlandse slavernijverleden. "Deze koning is van ongekend niveau en een grote leider die in staat is om te doen wat andere monarchen en leiders van republieken nalaten", zegt voorzitter Dave Ensberg-Kleijkers.

Surinaamse nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen accepteerden maandag de excuses van koning Willem-Alexander voor het slavernijverleden in Paramaribo, Suriname. De koning vroeg in 2023 om vergiffenis voor het uitblijven van handelen van zijn voorouders tijdens de slavernij in de Nederlandse koloniale gebieden.

Ensberg-Kleijkers prijst de koning als moreel leider, maar meent tegelijk dat het collectieve herstelproces van het slavernijverleden wat het NiNsee betreft nog niet is afgerond. "De acceptatie van excuses en het geven van vergiffenis is een komma, nog geen punt. We gaan constructief verder." Onder meer het inhalen van achterstanden die tot slaaf gemaakte mensen door het slavernijverleden hebben opgelopen, is volgens hem een onderdeel van toekomstig noodzakelijk herstel.

"Het gaat om een dialoog", zegt Ensberg-Kleijkers. "Dus niet om wensenlijstjes die worden getekend, maar om begrip." Als voorzitter van het NiNsee vindt hij het daarnaast een belangrijke parallel om aan de traditioneel Nederlandse bevolking te laten zien wat er speelt: "dus waarom de koning excuses maakt en om vergeving vraagt".