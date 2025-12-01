ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raymann: vergiffenis voor koning Willem-Alexander is nieuw begin

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 23:09
anp011225187 1
HILVERSUM (ANP) - De vergiffenis die koning Willem-Alexander maandag kreeg in Suriname markeert een "nieuw begin", volgens cabaretier Jörgen Raymann. "Dit geeft wel aan dat er een nieuw tijdperk aanbreekt", vertelde Raymann maandag in RTL Tonight.
Raymann heeft er nooit aan getwijfeld dat Nederland en Suriname gezamenlijk aan een toekomst zouden kunnen werken. "Suriname is eigenlijk die zoon of dochter die als eerste uit huis ging", aldus Raymann. "Curaçao, Aruba en de rest, dat zijn de kinderen die thuis zijn gebleven. Maar die oudste dochter ging uit huis en die heeft haar eigen weg gevonden. Het heeft een tijdje geduurd. Het heeft om allerlei redenen gebrouilleerd met pa en ma." Volgens de cabaretier komt "de familie" nu weer bij elkaar.
Maandag accepteerden Surinaamse nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen de excuses die Willem-Alexander in 2023 maakte voor het Nederlandse slavernijverleden. Ook schonken ze de koning vergiffenis voor het gebrek aan handelen van zijn voorouders in de tijd van slavernij in de Nederlandse koloniale gebieden.
Het koninklijk paar is deze week in Suriname voor een staatsbezoek. Het is het eerste staatsbezoek aan het land in 47 jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading