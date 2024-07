NiNsee: spijtig dat Tweede Kamer niet vertegenwoordigd is

AMSTERDAM (ANP) - "Zeer spijtig", noemde Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), het dat de Tweede Kamer niet formeel is vertegenwoordigd bij de nationale herdenking van het slavernijverleden. Daarmee refereerde ze aan de gebeurtenissen rondom Kamervoorzitter Martin Bosma, wiens uitnodiging voor de herdenking vorige week werd ingetrokken vanwege zijn omstreden eerdere uitspraken.

"De aanloop naar deze herdenking was op zijn zachtst gezegd onrustig en ongemakkelijk", zei ze tijdens de bijeenkomst in het Amsterdamse Oosterpark. "Het is voor het eerst in 22 jaar dat de Tweede Kamer niet is vertegenwoordigd op de nationale herdenking."

Voor Bosma is geen vervanging. NiNsee had daar wel op aangedrongen, maar het presidium van de Tweede Kamer besloot geen ondervoorzitter naar de herdenking te sturen.

Nooitmeer: Rutte ook aanwezig

"Niemand is in staat om de doorbroken stilte over ons verleden, weer te doen gelden", aldus Nooitmeer. "De meerstemmigheid over ons verleden is eindelijk een feit. Rutte illustreert dat in zijn uitspraken, dat met bewustwording van verleden ook een brug naar gezamenlijke toekomst geslagen kan worden." Mark Rutte is ook aanwezig bij de herdenking, op zijn laatste dag als premier.

"In een tijd dat het veel verleidelijker is om tegenover elkaar te staan, moeten we de moed opbrengen de ander te zien. Niet alleen de mening, de politieke kleur, de culturele achtergrond, de gender, de religie, de fysieke beperking, maar als mens", zei Nooitmeer, gevolgd door applaus.