Nipte meerderheid in prognose voor behoud spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - Uit de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP is op te maken dat er een nipte meerderheid van 77 zetels is voor het behoud van de spreidingswet. Dat zijn partijen die eerder voor de wet hebben gestemd of in het partijprogramma hebben staan de wet te willen behouden. Het huidige demissionaire kabinet-Schoof wil de spreidingswet intrekken. Of dat plan wordt doorgezet, hangt waarschijnlijk af van de afspraken die worden gemaakt in de formatie.

De VVD wordt bij de partijen gerekend die de spreidingswet willen afschaffen, ondanks dat de wet is opgesteld door toenmalig VVD-staatssecretaris Eric van der Burg. De partij stemde ook voor de wet in de Eerste Kamer.

Met de spreidingswet wordt geregeld dat alle gemeenten moeten bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Daardoor moeten er meer kleinschalige opvanglocaties komen en komt er minder druk bij gemeenten die nu veel asielzoekers opvangen.