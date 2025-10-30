ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nipte meerderheid in prognose voor behoud spreidingswet

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 13:16
anp301025177 1
DEN HAAG (ANP) - Uit de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP is op te maken dat er een nipte meerderheid van 77 zetels is voor het behoud van de spreidingswet. Dat zijn partijen die eerder voor de wet hebben gestemd of in het partijprogramma hebben staan de wet te willen behouden. Het huidige demissionaire kabinet-Schoof wil de spreidingswet intrekken. Of dat plan wordt doorgezet, hangt waarschijnlijk af van de afspraken die worden gemaakt in de formatie.
De VVD wordt bij de partijen gerekend die de spreidingswet willen afschaffen, ondanks dat de wet is opgesteld door toenmalig VVD-staatssecretaris Eric van der Burg. De partij stemde ook voor de wet in de Eerste Kamer.
Met de spreidingswet wordt geregeld dat alle gemeenten moeten bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Daardoor moeten er meer kleinschalige opvanglocaties komen en komt er minder druk bij gemeenten die nu veel asielzoekers opvangen.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

Loading