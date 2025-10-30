Vijf gewonden door botsing trein en vrachtwagen in Meteren

METEREN (ANP) - Door het treinongeval in Meteren donderdagochtend zijn vijf mensen lichtgewond geraakt. Het gaat om passagiers en de chauffeur van de vrachtwagen die op de overweg aan de Bredestraat is aangereden, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Of ze ook naar het ziekenhuis moeten, is niet bekend.

De woordvoerder laat weten dat de hulpdiensten nu bezig zijn met het evacueren van de treinpassagiers. De NS meldt op de website dat zo'n tweehonderd mensen in de trein zaten. Eerder sprak de vervoerder nog van vijfhonderd inzittenden. De passagiers worden met evacuatiebussen naar een station in de buurt gebracht.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het vond plaats op een bewaakte overweg. Door de aanrijding staat het voorste treinstel naast de rails. De NS verwacht dat het treinverkeer op het traject tussen Utrecht en Den Bosch pas na de avondspits wordt hervat.