VK werkt volgens Starmer aan terugkeerhubs voor migranten

TIRANA (ANP/AFP) - De Britse regering kijkt of het mogelijk is om zogenoemde terugkeerhubs voor migranten in te richten. Minister-president Keir Starmer zegt in gesprek te zijn met andere landen om te kijken of van daaruit mensen uitgezet kunnen worden die niet in het VK mogen blijven, omdat hun asielaanvraag is afgewezen.

Vorige Britse regeringen waren van plan om migranten zonder de juiste papieren naar Rwanda te sturen. Dat plan leidde tot allerlei juridische en politieke complicaties, en werd daarom onder de regering van Starmer in juli geschrapt.

Toch wil Starmer strenger beleid. Vorige week kondigde al een aantal aanscherpingen aan. Zo moet het makkelijker worden om buitenlandse misdadigers uit te zetten en moet het langer gaan duren voor bepaalde migranten in aanmerking komen voor een verblijfsstatus.

Starmer kondigde zijn voornemen om met terugkeerhubs te werken aan tijdens een bezoek aan Albanië. Migratie is een belangrijk politiek onderwerp in het VK.