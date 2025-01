Noah voor zesde jaar op rij populairste jongensnaam

Emma en Noah waren afgelopen jaar de meest gekozen babynamen, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het was het zesde jaar op rij met Noah als populairste jongensnaam van Nederland.

Emma was in die jaren ook meerdere keren de populairste meisjesnaam. In 2023 stond die naam op de vierde plek. Vorig jaar kregen 657 meisjes de naam Emma, waarmee de naam weer naar de eerste plek steeg. 922 jongens werden in 2024 Noah genoemd.

Charlie was vorig jaar de meest genderneutrale naam. Dat wil zeggen dat de naam ongeveer even vaak voor een jongetje als voor een meisje werd gekozen. In 2024 werden 156 meisjes en 156 jongens Charlie genoemd. Ook Robin en Sammy werden ongeveer even vaak aan meisjes als aan jongens gegeven.

Top 10 namen

In totaal werden vorig jaar tot en met november 84.990 jongens en 80.604 meisjes geboren, aldus de SVB. De organisatie keert de kinderbijslag uit, die wordt aangevraagd nadat een baby is geboren.

In de top 10 van jongensnamen stonden Luca en Lucas net als in 2023 op de tweede en derde plek. Mees steeg van plaats acht naar plaats zes. Adam kwam als nieuwkomer de top 10 binnen, op de tiende plek. Olivia stond bij de meisjesnamen op de tweede plek, net als in 2023. Nora steeg drie plaatsen in de top 10, van de zesde naar de derde plek.

Verschillen tussen provincies

Per provincie verschilde het enigszins wat de populairste namen waren. Noah werd in zeven provincies het vaakst gekozen, namelijk in Drenthe, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Emma stond alleen in Groningen en Noord-Brabant bovenaan.

In de grote steden waren de verschillen met de landelijke keuzes groter, ziet naamdeskundige van de Universiteit Utrecht Gerrit Bloothooft. "De naam van de eerste mens en profeet in de islam, Adam, is de topnaam in Amsterdam en Den Haag, terwijl Mohammed dat is in Rotterdam en Sam in Utrecht." Mohammed wordt op verschillende manieren gespeld. Zo was Mohamed in Amsterdam gangbaarder en Muhammed en Muhammad in Den Haag. Bij de meisjes was Olivia in Amsterdam en Den Haag het meest gekozen, in Rotterdam gingen mensen het vaakst voor Inaya en in Utrecht kregen pasgeboren meisjes het vaakst de naam Noor.