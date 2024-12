Nobel wil snel overleg over energiehulp aan huishoudens

DEN HAAG (ANP) - Hoewel het niet is gelukt om het Noodfonds Energie voort te zetten, blijft staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken) benadrukken dat er volgend jaar nog 60 miljoen euro beschikbaar blijft om huishoudens te helpen die in de problemen komen door een hoge energierekening. Hij wil snel met gemeenten overleggen om te kijken hoe de ondersteuning het best kan worden gegeven, zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Een dag eerder kwam naar buiten dat het overleg met het bedrijfsleven om het Noodfonds Energie te verlengen was mislukt. Nobel wilde een constructie waarbij hij twee derde van het fonds zou betalen en bedrijven een derde. De energiebedrijven gingen daarmee niet akkoord, zei hij. "Het bedrag was uiteindelijk niet voldoende dat ze boden", aldus de staatssecretaris die het "ontzettend jammer" vindt dat ze er niet in zijn geslaagd om tot overeenstemming te komen.