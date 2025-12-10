ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer wil dat kabinet nog niet besluit over Lelystad Airport

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 11:54
anp101225108 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het huidige demissionaire kabinet geen besluit neemt over het openen van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart. Een motie van GroenLinks-PvdA met dat verzoek is ondertekend door een Kamermeerderheid.
Dinsdag zei demissionair minister Robert Tieman dat hij dit jaar nog een besluit wil nemen over het vliegveld. "Het is niet passend dat dit dubbel-demissionaire kabinet dergelijke grote besluiten met grote gevolgen neemt", schrijft Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) in haar motie. Ook D66, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, 50PLUS en Volt steunen de oproep.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

0x0

Zilver wint van goud

jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash (1)

Wil je meer sporten? Dan kan deze simpele truc helpen om in gang te schieten

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading