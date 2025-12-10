Kamer wil dat kabinet nog niet besluit over Lelystad Airport

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het huidige demissionaire kabinet geen besluit neemt over het openen van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart. Een motie van GroenLinks-PvdA met dat verzoek is ondertekend door een Kamermeerderheid.

Dinsdag zei demissionair minister Robert Tieman dat hij dit jaar nog een besluit wil nemen over het vliegveld. "Het is niet passend dat dit dubbel-demissionaire kabinet dergelijke grote besluiten met grote gevolgen neemt", schrijft Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) in haar motie. Ook D66, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, 50PLUS en Volt steunen de oproep.